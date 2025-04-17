В Пятигорске предотвратили теракт на концерте Павла Воли

Baza: сторонник ИГИЛ хотел устроить теракт на концерте Павла Воли в Пятигорске

Сотрудники ФСБ задержали 24-летнего уроженца Таджикистана Исроилджона Курбонова, планировавшего поджечь дворец культуры «София» во время выступления Павла Воли в Пятигорске. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Концерт был отменен за несколько часов до начала. По данным источника, Курбонов, сторонник ИГИЛ (организация запрещена в России), получил задание через мессенджер Telegram. Он подготовил три «коктейля Молотова», два ножа, топор и саперную лопатку. За неделю до события мужчина сделал фото и видео здания ДК для подготовки теракта.

16 апреля ФСБ провела спецоперацию, в ходе которой задержала подозреваемого и изъяла оружие. Павел Воля позже заявил, что отмена концерта связана с «техническими причинами».

«Поджог должен был произойти во время массового скопления людей. Благодаря оперативной работе удалось предотвратить трагедию», — отметили в силовых структурах.

15 апреля 2-й Восточный окружной военный суд приговорил жителя Томской области Илью Катукию к 13 годам колонии за подготовку теракта на железной дороге.

Ранее житель Херсонской области получил 18 лет за шпионаж и подготовку к теракту.