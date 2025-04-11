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Двух имамов в Ингушетии обвинили в связи с боевиками ИГ

Двух имамов обвинили в связи с боевиками ИГ, напавшими на пост ДПС в Ингушетии
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Сотрудники спецслужб задержали в Ингушетии двух имамов по подозрению в связях с боевиками «Исламского государства» (организация запрещена в России). Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Отмечается, что Мухаммад Тамасханов был задержан в Назрани, а Магомед Султыгов — в Карабулаке. Следствие полагает, что имамы являются сторонниками радикальных религиозных идей.

Имамов обвиняют в сотрудничестве с бандой, которая нападала на посты ДПС. В 2023-м году данная банда обстреляла посты в районе Кантышево и в Малгобекском районе. Позднее сообщалось, что спецназ ФСБ ликвидировал шестерых бандитов в ингушском городе Карабулаке. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), боевики планировали резонансные теракты. В субботу вечером при попытке задержания они забаррикадировались в квартире и открыли огонь по силовикам. Спецоперация продолжалась всю ночь.

Ранее появилось фото подростка, напавшего на пост ДПС в Чечне.

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