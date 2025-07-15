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На Байкале пропали три рыбака, начались поиски

СК: в Бурятии в акватории озера Байкал пропали три рыбака, начаты поиски
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Skrypnykov Dmytro/Shutterstock/FOTODOM

В Бурятии в акватории озера Байкал в местности «Лемасово» Кабанского района пропали три рыбака. Об этом сообщили в Telegram-канале Восточного межрегионального СУТ СК России.

По данным ведомства, рыбаки начали движение на маломерном судне 12 июля. С того момента они не выходили на связь. На данный момент их местонахождение не установлено. Проводятся поисково-спасательные мероприятия.

«Проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта)», — говорится в сообщении.

В ходе расследования устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

19 мая во Владивостоке пропали мужчина и женщина, вышедшие на морскую прогулку на одном сапе. Пару искали волонтеры, сотрудники МЧС, ГИМС, полиции, также к поискам подключали местных рыбаков на лодках.

Позже сап-доску, предположительно принадлежащую пропавшим в Амурском заливе, обнаружили с помощью дрона в районе Де-Фриз.

Ранее в Петербурге спасли пропавшую в Финском заливе девушку.

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