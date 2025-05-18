В Петербурге спасли пропавшую в Финском заливе девушку

В Финском заливе спасли девушку, которая пропала во время катания на кайте

Катавшуюся на кайте девушку днем в воскресенье, 18 мая, унесло в Финский залив на 500 метров от берега. Инцидент произошел в поселке Лисий Нос (Приморский район Санкт-Петербурга), сообщает телеканал «78».

По его информации, кайтсерфера спас проезжавший мимо катер. Девушка отказалась от медицинской помощи.

9 мая в Петербурге спасли туристку, которая упала в реку во время экскурсии на сапсерфе. Жительница Подмосковья не удержалась на доске и оказалась в холодной воде. На помощь пришли сотрудники ОМОН «Балтика», которые дежурили на катерах. Правоохранители помогли женщине выбраться из воды и доставили ее к берегу, где она переоделась. Медицинская помощь ей не потребовалась.

28 марта в Адыгее мужчина с ребенком решили поплавать на лодке по водохранилищу, перевернулись и не смогли выплыть.

Ранее в Нижневартовске спасли пьяную женщину, которая плыла по реке на перевернувшейся лодке.