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Во Владивостоке пропала пара, вышедшая на морскую прогулку на сапе

Во Владивостоке ищут пару, пропавшую на сапе в море
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Depositphotos

Во Владивостоке пропали мужчина и женщина, вышедшие на морскую прогулку на одном сапе. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной поисковой организации «ПримПоиск».

«18 мая 2025 года днем вышли на сапе от Второй речки до Де-фриза и до настоящего времени их местонахождение неизвестно», — говорится в публикации.

Пару искали волонтеры, сотрудники МЧС, ГИМС, полиции, также к поискам подключали местных рыбаков на лодках.

Всех, кто будет в понедельник выходить на воду или прогулку на побережье в районах станций Чайка, Санаторная, Океанская, Весенняя, Угольная, Амурский залив, Прохладное, Зима Южная, Де-Фриз, Амурский залив, Тавричанка, Береговое, Приморский, Безверхово, призвали обращать внимание на объекты на воде и побережье.

В апреле сообщалось, что доктор географических наук и руководитель регионального отделения Российского географического общества (РГО) Петр Бухарицын пропал на Каспии. По информации газеты «Астраханский листок», 14 апреля Бухарицын отправился в историко-географическую экспедицию к 80-летию Победы и пропал в Володарском районе во время работ по картографированию на песчаном необитаемом острове Укатный, расположенном на границе с Каспийским морем. Это участок местности площадью почти 15 квадратных километров, покрытый рогозом и тростником.

Ученого нашли живым. Бухарицин рассказал, что потерял направление и заблудился, а следующие пять дней поддерживал силы росой и тростником.

Ранее в Сочи пропавшую в море женщину нашли спящей на буйках.

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