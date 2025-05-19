Обнаружена сап-доска, предположительно, принадлежащая пропавшим в Амурском заливе

Сап-доску пропавших в Амурском заливе обнаружили в районе Де-Фриз

Сап-доску, предположительно принадлежащую пропавшим в Амурском заливе, обнаружили с помощью дрона в районе Де-Фриз. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, новости».

Объект находится недалеко от берега, но из-за мелководья подойти к нему на катере невозможно.

Для обследования места спасатели готовят надувную лодку. Поисковые работы продолжаются.

18 мая стало известно, что во Владивостоке пропали мужчина и женщина, вышедшие на морскую прогулку на одном сапе.

Пару искали волонтеры, сотрудники МЧС, ГИМС, полиции, также к поискам подключали местных рыбаков на лодках.

Всех, кто будет в понедельник выходить на воду или прогулку на побережье в районах станций Чайка, Санаторная, Океанская, Весенняя, Угольная, Амурский залив, Прохладное, Зима Южная, Де-Фриз, Амурский залив, Тавричанка, Береговое, Приморский, Безверхово, призвали обращать внимание на объекты на воде и побережье.

Ранее в Петербурге спасли пропавшую в Финском заливе девушку.