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Дело об афере с квартирой Ларисы Долиной поступило в суд

В суд Москвы поступило дело о мошенничестве против Ларисы Долиной
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Анатолий Медведь/Фотохост-агентство РИА Новости

В Мещанский суд Москвы поступило уголовное дело о мошенничестве в отношении народной артистки РФ Ларисы Долиной. Об этом сообщает РИА Новости.

«В суд поступило уголовное дело в отношении Каменецкого, Основы, Цырульниковой и Леонтьева», — говорится в сообщении.

4 июля следствие завершило расследование по делу о хищении денег у Долиной.

В конце марта текущего года Хамовнический районный суд города Москвы вернул певице Ларисе Долиной квартиру, проданную мошенниками.

В августе 2024 года Долина стала жертвой мошенников, похитивших у нее около 120 млн рублей, полученных от продажи квартиры в центре Москвы. После инцидента Долина обратилась в правоохранительные органы и параллельно подала иск к покупательнице квартиры, Полине Лурье.

Ранее Лариса Долина назвала свой секрет красоты.

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