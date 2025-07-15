Дело об афере с квартирой Ларисы Долиной поступило в суд

В суд Москвы поступило дело о мошенничестве против Ларисы Долиной

В Мещанский суд Москвы поступило уголовное дело о мошенничестве в отношении народной артистки РФ Ларисы Долиной. Об этом сообщает РИА Новости.

«В суд поступило уголовное дело в отношении Каменецкого, Основы, Цырульниковой и Леонтьева», — говорится в сообщении.

4 июля следствие завершило расследование по делу о хищении денег у Долиной.

В конце марта текущего года Хамовнический районный суд города Москвы вернул певице Ларисе Долиной квартиру, проданную мошенниками.

В августе 2024 года Долина стала жертвой мошенников, похитивших у нее около 120 млн рублей, полученных от продажи квартиры в центре Москвы. После инцидента Долина обратилась в правоохранительные органы и параллельно подала иск к покупательнице квартиры, Полине Лурье.

Ранее Лариса Долина назвала свой секрет красоты.