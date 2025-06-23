Лариса Долина назвала свой секрет красоты

Певица Лариса Долина рассказала в беседе с «Дзен», что секретом ее красоты и жизненной энергии является любовь.

По словам Долиной, нужно любить все и всех. Артистка уверена, что это чувство дает возможность «светиться изнутри». Певица считает, что внешнюю красоту невозможно не заметить окружающим, если человек светится изнутри. Исполнительница посоветовала жить с ощущением абсолютного счастья, а также радоваться каждой мелочи.

«Конечно, не бывает так, что всегда белые полосы, — и черные тоже, к сожалению, случаются. Но надо понимать, что это будет, что это неизбежно, — и просто быть оптимистом и ждать, когда, наконец, эта белая полоса в твоей жизни появится и сменит черную», — поделилась певица.

В декабре Лариса Долина, появившаяся на фестивале «Легенды Ретро FM», опровергла сообщения о том, что якобы сделала операций на пять миллионов рублей. Она спросила, видно ли следы от хирургического вмешательства.

Ранее Пресняков и Подольская потратили на вторую свадьбу несколько миллионов рублей.