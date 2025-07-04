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Расследование дела о хищении денег у Долиной завершено

Следствие завершило дело о хищении денег у Ларисы Долиной
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Следствие завершило расследование по делу о хищении денег у народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московской прокуратуры.

Как отмечает издание, четыре фигуранта по делу были привлечены к уголовной ответственности. Среди них: Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основа и Надежда Цырульникова. Их обвинили по статье 159 Уголовного кодекса РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Следствие установило, что с 2 апреля по 12 июля 2024 года обвиняемые совместно с неустановленными соучастниками обманным путем получили от Долиной 175,1 млн рублей. Вследствие народная артистка лишилась прав на квартиру в Ксеньинском переулке, рыночная стоимость которой превышает 138 млн рублей. Общий ущерб оценили в более 317,6 млн рублей.

В августе 2024 года Долина стала жертвой мошенников, похитивших у нее около 120 миллионов рублей, полученных от продажи квартиры в центре Москвы. После инцидента Долина обратилась в правоохранительные органы и параллельно подала иск к покупательнице квартиры, Полине Лурье.

28 марта этого года Хамовнический районный суд города Москвы вернул певице Ларисе Долиной квартиру, проданную мошенниками. Суд удовлетворил исковые требования Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры и признал сделку недействительной. Право собственности ответчика на спорное имущество прекращено и признано за артисткой.

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