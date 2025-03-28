Ларисе Долиной вернули квартиру, проданную мошенниками

Хамовнический районный суд города Москвы вернул певице Ларисе Долиной квартиру, проданную мошенниками. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

28 марта суд удовлетворил исковые требования Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры и признал сделку недействительной. Право собственности ответчика на спорное имущество прекращено и признано за артисткой.

В удовлетворении встречных требований Полины Лурье о выселении решением суда было отказано.

В августе 2024 года Долина продала свою квартиру в центре Москвы и отдала свои сбережения злоумышленникам. Ущерб составил порядка 120 млн рублей. Артистка обратилась в полицию из-за случившегося, а также подала в суд на покупательницу ее квартиры Полину Лурье.

Накануне фигурантка по делу Долиной оказалась причастна к еще трем мошенничествам. 19 июля 2024 года обвиняемая забрала у введенной в заблуждение пенсионерки 2,7 млн рублей, а 30 июля 2024 года обвиняемая, действуя по указанию соучастников, встретилась в Балашихе с одной из потерпевших, выдавая себя за сотрудницу финмониторинга. Она получила от женщины 8,2 млн рублей.

Ранее стали известны результаты психиатрической экспертизы Ларисы Долиной.