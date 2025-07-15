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Россиян предупредили о призывах мигрантов к восстанию

Военблогер Звинчук: мигрантов в России призывают к восстанию
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Александр Кряжев/РИА Новости

В интернете появились призывы к превращению Москвы в комфортный для мусульман Москвабад и наказанию россиян за действия сотрудников правоохранительных органов в отношении мигрантов-преступников. Об этом заявил российский военблогер Михаил Звинчук в своем Telegram-канале.

По его словам, подобные заявления, в частности, исходят от «таджикского активиста» Каримджона Ерова. Военблогер отметил, что они хоть и являются маргинальными, но могут быть восприняты некоторыми мигрантами как призыв к противоправным действиям.

«Мигрантов призывают к восстанию <...> Хотя такие, как Еров, пока ближе к маргиналам, мягкая миграционная политика и недостаточная борьба с этническими ОПГ будут приводить к тому, что их идеи начнут отзываться у все большего количества прибывших из Средней Азии мигрантов», — написал Звинчук.

Он добавил, что аналогичную ситуацию можно наблюдать в странах Западной Европы. По словам блогера, последствия от таких действий представить несложно.

8 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил расширить список преступлений для лишения мигрантов приобретенного гражданства. В частности, он призвал лишать российского паспорта за совершение насильственных действий сексуального характера, а также публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или оправдание терроризма.

15 июля Володин сообщил, что основаниями для лишения приобретенного гражданства могут стать еще девять статей Уголовного кодекса России.

Ранее в России призвали ввести мораторий на гражданство.

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