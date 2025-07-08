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Володин предложил лишать мигрантов гражданства за ряд преступлений

Володин: надо расширить список преступлений для лишения мигрантов гражданства РФ
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил расширить список преступлений для лишения мигрантов приобретенного гражданства. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

В частности, Володин предложил лишать российского гражданства за совершение насильственных действий сексуального характера, а также публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или оправдание терроризма. Он считает, что лишать паспорта РФ надо и тех иностранных граждан, которые сотрудничают с иностранным государством или международной организацией против безопасности России, оказывают помощь противнику и ведут пропаганду нацистской атрибутики или символики.

Володин считает, что расширение перечня оснований для лишения приобретенного гражданства обеспечит системный и целостный механизм, направленный на защиту национальной безопасности.

До этого зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что выдача гражданства РФ для мигрантов с непогашенной судимостью недопустима. Политик подчеркнул, что эти люди представляют угрозу для общества. Он призвал запретить им жить в нашей стране и тем более выдавать российские паспорта.

Ранее в Петербурге женщину задержали за фиктивные браки с мигрантами.

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