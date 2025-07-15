На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ГД анонсировали расширения перечня оснований для лишения мигрантов гражданства

Володин: еще девять статей УК могут стать основаниями для лишения гражданства РФ
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале, что основаниями для лишения приобретенного гражданства могут стать еще девять статей Уголовного кодекса России.

«Сегодня с депутатами Государственной думы обсудили возможные статьи УК РФ, предусматривающие дополнительные основания для лишения приобретенного гражданства Российской Федерации еще по девяти статьям УК РФ», — написал Володин.

Депутаты Госдумы намерены до 23 июля рассмотреть законопроект, который расширит список причин для лишения приобретенного гражданства России. Володин подчеркнул, что каждый, кто получает российское гражданство, обязан соблюдать законы страны.

8 июля председатель Госдумы предложил расширить список преступлений для лишения мигрантов приобретенного гражданства. В частности, Володин предложил лишать российского гражданства за совершение насильственных действий сексуального характера, а также публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или оправдание терроризма.

Ранее в России призвали ввести мораторий на гражданство.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами