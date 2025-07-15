В ГД анонсировали расширения перечня оснований для лишения мигрантов гражданства

Володин: еще девять статей УК могут стать основаниями для лишения гражданства РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале, что основаниями для лишения приобретенного гражданства могут стать еще девять статей Уголовного кодекса России.

«Сегодня с депутатами Государственной думы обсудили возможные статьи УК РФ, предусматривающие дополнительные основания для лишения приобретенного гражданства Российской Федерации еще по девяти статьям УК РФ», — написал Володин.

Депутаты Госдумы намерены до 23 июля рассмотреть законопроект, который расширит список причин для лишения приобретенного гражданства России. Володин подчеркнул, что каждый, кто получает российское гражданство, обязан соблюдать законы страны.

8 июля председатель Госдумы предложил расширить список преступлений для лишения мигрантов приобретенного гражданства. В частности, Володин предложил лишать российского гражданства за совершение насильственных действий сексуального характера, а также публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или оправдание терроризма.

Ранее в России призвали ввести мораторий на гражданство.