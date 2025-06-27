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В России призвали ввести мораторий на гражданство

В редакции Tsargrad.tv призвали ввести в России мораторий на гражданство
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Владимир Астапкович/РИА Новости

В редакции Tsargrad.tv прокомментировали внесенный в Государственную думу РФ законопроект о «расширении перечня оснований, по которым будут лишать приобретенного гражданства России». Авторы публикации считают, что «это правильная мера, но недостаточная». По мнению обозревателей, необходимо ввести временный мораторий на выдачу гражданства.

«В первом квартале 2025 года на 15% выросло число преступлений, совершенных иностранными гражданами. Более половины тяжких и особо тяжких — наркотики. В 2,7 раза выросло число преступлений террористической направленности», — цитирует издание заявление главы СК РФ Александра Бастрыкина.

Более подробно о том, какие меры стоит предпринять в отношении миграционного законодательства РФ — в материале Tsargrad.tv.

25 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты внесли в ГД законопроект, расширяющий перечень преступлений, наказание за которые предполагает лишение приобретенного гражданства.

В список намерены включить совершение насильственных действий сексуального характера, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганду терроризма; сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией против безопасности РФ; оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов; оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности страны.

26 июня стало известно, что нижняя палата парламента может рассмотреть законопроект уже в июле.

Ранее в Совбезе назвали количество мигрантов в РФ, предпочитающих шариат светским законам.

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