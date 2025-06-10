На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутаты единогласно поддержали законопроект «Единой России» о защите религиозных символов

Законопроект «Единой России» о защите религиозных символов принят в первом чтении
close
Государственная Дума

Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на защиту религиозных символов основных традиционных вероисповеданий России, сообщается в Telegram-канале «Единой России».

Отмечается, что инициатива была предложена и получила единогласную поддержку: за проголосовали 408 депутатов.

Документ предполагает запрет на использование изображений культовых зданий в СМИ, интернете, торговле, рекламе, объявлениях и на вывесках без соответствующих религиозных символов.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова отметила необходимость устранения правовых пробелов в этой области.

«Оказалось, что в нашем законодательстве нет инструментов защиты религиозных символов, и это касается не только православия, но всех религий, которые сегодня есть в России», — сказала она.

Кузнецова также подчеркнула важность возвращения религиозных символов на изображения, используемые в различных форматах, включая упаковки товаров.

«Речь сегодня не только о том, чтобы вернуть кресты на изображения на упаковках товаров, в различных иных форматах, где сегодня используется изображение храмов. Это важный шаг, чтобы защитить то, что нам по-настоящему дорого», — отметила депутат.

В свою очередь, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая подчеркнула значимость законопроекта для обеспечения государственных интересов и национальной безопасности.

«Это шаг к обеспечению защиты государственных интересов, которые предопределяют сегодня формат сущности России и ее национальной безопасности. Очень важно, чтобы обеспечение исполнения закона было неукоснительным», — сказал она.

Замруководителя фракции «Единой России» Ольга Тимофеева обратила внимание на единство всех парламентских фракций по данному вопросу.

«Мы защищаем наши религиозные символы. Война идет на всех фронтах – историческом и в том числе религиозном. Поэтому «Единая Россия» призывает всех объединиться и вместе духовным фронтом помогать нашей великой стране», — подчеркнула она.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами