В Москве закрыли вестибюль станции метро на БКЛ

В Москве на большой кольцевой линии закрыли вестибюль станции «Рижская»

Вестибюль станции «Рижская» Большой кольцевой линии московского метро временно закрывался из-за ливня.. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В 14:24 мск в ведомстве сообщили, что «Рижская» возобновила работу в штатном режиме. Вестибюль открыт для входа и выхода пассажиров.

До этого стало известно, что в Москве из-за сильного ливня произошло подтопление Дмитровского шоссе.

Сообщалось также, что в Москве автомобили затопило на подземной парковке. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мощные потоки воды заливают припаркованные автомобили.

Ранее россиянам рассказали, что будет с машиной после затопления ливнем.