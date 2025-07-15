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Россиянам рассказали, что будет с машиной после затопления ливнем

Автоэксперт Хайцеэр назвал три опасных последствия затопления авто во время ливня
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Кадр из видео/Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы»

Проезд на автомобиле затопленного во время сильного дождя участка дороги может привести к гидроудару, который выведет из строя двигатель, а попадание воды в салон грозит неполадками с электроникой и проводкой. Об этом «Газете.Ru» рассказал вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр.

«Уязвимые вещи, если машина негерметична, – салон в целом, а также электронные блоки, которые могут сгореть. Влага приводит к окислению всех электрических приборов и соединений, что станет следствием многочисленных сбоев и неисправностей. И найти их причину будет крайне сложно», — предупредил Хайцеэр.

По его словам, если машина была затоплена во время обильных осадков, вывозить ее в технический центр следует только на эвакуаторе с погрузчиком. Далее необходима полная разборка салона и тщательная просушка машины, желательно в сушильной камере.

«Попадание воды в двигатель через воздухозаборник чревато гидроударом, к нему особо восприимчивы дизельные двигатели, бензиновые бывает еще можно спасти. Последствия – капитальный ремонт или замена мотора», — подытожил Хайцеэр.

Ранее в Москве из-за сильного ливня затопило Дмитровское шоссе.

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