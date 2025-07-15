Москвичи сняли на видео, как мощные потоки воды заливали их автомобили

В Москве на видео попало, как мощные потоки воды заливали машины на парковке

В Москве автомобили затопило на подземной парковке. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Подземная парковка в московском ЖК «Талисман», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мощные потоки воды заливают припаркованные автомобили.

До этого сообщалось, что в Москве водитель отказался покидать затопленный автомобиль. На опубликованных в сети кадрах видно, что человек сидит в черном автомобиле, который затопило после ливня.

Кроме того, в Москве из-за сильного ливня произошло подтопление Дмитровского шоссе. На снятых очевидцами кадрах видно, что на проезжей части образовался толстый слой воды. Общественный транспорт стоит без движения, также на дороге видны автомобили, едущие с предельно малой скоростью.

По данным сервиса Яндекс Карты на 13:05 мск, пробка на Дмитровском шоссе в обе стороны образовалась в районе пересечение с МСД, между станциями метро Петровско-Разумовская и Верхние Лихоборы. Пользователи сервиса сообщают о затоплении тоннеля на Дмитровском шоссе.

Ранее в Москве на видео попало, как автобус пересекал затопленный перекресток.