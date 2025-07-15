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Дмитровское шоссе затопило в Москве, движение перекрыто

МК: в Москве затопило Дмитровское шоссе, движение закрыто
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В Москве из-за сильного ливня произошло подтопление Дмитровского шоссе, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

«А тут ни проплыть, ни проехать. Дмитровское шоссе затопило окончательно и пока бесповоротно. Движение закрыто», — отмечается в публикации.

На снятых очевидцами кадрах видно, что на проезжей части образовался толстый слой воды. Общественный транспорт стоит без движения, также на дороге видны автомобили, едущие с предельно малой скоростью.

По данным сервиса Яндекс Карты на 13:05 мск, пробка на Дмитровском шоссе в обе стороны образовалась в районе пересечение с МСД, между станциями метро Петровско-Разумовская и Верхние Лихоборы. Пользователи сервиса сообщают о затоплении тоннеля на Дмитровском шоссе.

Временное перекрытие движения на Дмитровском шоссе в Москве подтвердили в столичном Дептрансе.

Ранее на видео попал автобус, пересекающий затопленный перекресток в Москве.

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