Беспилотники снова атаковали здание суда в Белгороде

Два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) снова атаковали здание суда в Белгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

В результате инцидента пострадал мирный житель. Женщину с осколочным ранением лица, баротравмой и закрытой черепно-мозговой травмой в данный момент бригада СМП доставляет в больницу.

«В тот момент, когда на месте работали службы, второй беспилотник нанес целенаправленный удар по зданию, на одном этаже произошло возгорание — пожарные расчеты занимаются его ликвидацией», — написал он.

Кроме того, повреждение получил автомобиль.

До этого Telegram-канал «Белгород №1» сообщил о попадании беспилотника по зданию Дома правосудия в Белгороде.

За минувшую ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотников. Больше всего дронов — 32 — сбили над Белгородской областью. Еще 12 беспилотников уничтожили в небе над Воронежской, шесть — над акваторией Черного моря, по три — в Липецкой области, по одному — в Ростовской и Курской.

Ранее в Белгороде изменили алгоритм оповещения об атаках БПЛА.