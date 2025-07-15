Ливень затопил курилку у Госдумы в центре Москвы

Мощный ливень, обрушившийся на Москву утром 15 июля, привел к подтоплению курилки на территории Государственной думы. Об этом сообщил корреспондент РБК и показал кадры с затопленным помещением.

Вода залила почти всю площадку у старого здания на Охотном ряду. Курильщикам, по его словам, пришлось ютиться на небольшом сухом участке у входа в здание.

По прогнозу синоптиков, непогода в столице сохранится до конца дня. МЧС ранее предупреждало о грозе, сильных осадках и ветре с порывами до 23 м/с. Из-за дождя на улицах образовались огромные лужи, а промокнуть можно буквально за минуту нахождения на улице.

До этого в Махачкале мужчина плыл по затопленной проезжей части среди автомобилей во время сильного потопа после ливня, и это попало на видео. На кадрах с места случившегося видно, как вокруг него в это время на небольшой скорости ездят машины.

Ранее ребенка смыло потоком воды на дороге в Новосибирске.