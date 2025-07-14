Москвичей предупредили о ливне, грозе и сильном ветре в ночь на 15 июля

МЧС: на Москву в ближайший час обрушатся ливень, гроза и сильный ветер до 23 м/с

В ближайший час на Москву обрушатся сильный ливень, гроза и ветер с порывами до 23 м/с. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС по региону.

«В период с 23:00 14 июля с сохранением до 10:00 утра 15 июля местами по Москве ожидается сильный ливень, очень сильный дождь, гроза. При грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 20-23 м/с», — говорится в сообщении.

Представители ведомства порекомендовали москвичам при нахождении в автомобиле снизить скорость движения и держать дистанцию от идущих впереди машин, избегать внезапных маневров, а также обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и ни в коем случае не укрываться под деревьями.

Помимо этого, в пресс-службе рекомендовали не оставлять детей без присмотра.

12 июля сообщалось, что в центре российской столицы выпала почти четверть месячной нормы осадков.

Температура в Москве в этот день достигла +34,6°C. Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что она побила рекорд 122-летней давности. По его словам, в 1903 году температура была +34,5°C, а в 15:00 12 июня на одну десятую градуса превысила этот показатель.

Ранее москвичам пообещали духоту и грозы в начале недели.