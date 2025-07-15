Мартиндейл признался, что еще 10 лет назад мечтал получить гражданство России

Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший российским бойцам в ходе специальной военной операции, рассказал, что еще 10 лет назад мечтал получить гражданство России, а сейчас очень рад, что его мечта сбылась. Его слова приводит РИА Новости.

Торжественная церемония вручения Мартиндейлу российского паспорта прошла в представительстве Донецкой народной республики в Москве с участием главы региона Дениса Пушилина.

Глава ДНР заявил, что российский паспорт вручен американцу по указу президента РФ Владимира Путина как высшая форма государственной благодарности, как знак особого доверия и уважения. По словам Пушилина, мужчина, рискуя жизнью, оказал существенную помощь в сохранении жизней простых людей в ДНР и российских военных.

По словам самого Мартиндейла, мечта о российском гражданстве «вселилась» в его сердце еще 10 лет назад, задолго до российской спецоперации на Украине. Мужчина признался, что считает Россию не только своим «домом», но и «семьей», и рад, что мечта наконец воплотилась в жизнь.

Ранее Мартиндейл заявил, что Киев должен быть поставлен на колени.