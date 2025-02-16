Американец Дэниэл Мартиндейл, два года помогавший РФ из украинского тыла, заявил ТАСС, что руководство киевского режима должно быть «поставлено на колени».

Мартиндейл сравнил руководство Украины с режимом Адольфа Гитлера и его приспешниками.

»Киев должен быть поставлен на колени точно так же, как Гитлер и его головорезы в 1945 году», — отметил американец.

До этого Мартиндейл, который два года пробыл в тылу ВСУ и работал на Россию, заявил в интервью ТАСС, что РФ похожа на семью, а в США царит атмосфера войны.

Он сравнил президента России Владимира Путина с главой семьи, решающим проблемы в случае необходимости. Мартиндейл также выразил надежду, что ситуация в США со временем улучшится. Однако, по его мнению, в России на данный момент обстановка лучше.

Мартиндейл находился на украинской территории с 11 февраля 2022 года. Мужчина сам связался с российскими военными и на протяжении двух лет передавал им координаты военных объектов противника. Переданная им информация неоднократно помогала наносить удары по инфраструктуре, технике, личному составу ВСУ. В ноябре 2024 года его эвакуировали в Россию.

Ранее Мартиндейл рассказал, как проехал через Киев.