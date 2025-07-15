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На севере Москвы подтопило частные дома

360.ru: дома в частном секторе подтопило на севере Москвы
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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В частном секторе на севере Москвы произошло подтопление жилых домов, расположенных в частном секторе. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на собственный источник.

Он уточнил, что инцидент произошел на Дмитровском шоссе. По его словам, в некоторых местах вода доходит до пояса.

«Спасатели выехали на место примерно в 05:00. Уже успели проверить семь домов — пострадавших не нашли», — уточнили в сообщении.

Накануне Telegram-канал «SD Новости Якутии» сообщил, что в республике Саха (Якутия) несколько поселков уходят под воду из-за проливных дождей. Это поселки Куйдүсун, Сордонноох, Үчүгэй, Томтор Оймяконского улуса. Местные жители пишут, что сами пытаются спасти свой скот.

До этого сообщалось, что в Забайкальском крае в пик паводка уровень воды в реке Читинке достиг 407 см. Сотрудники экстренных служб накануне развернули оперативный штаб в связи с подтоплением приусадебных участков в Чите. По данным МЧС, под угрозой подтопления могут находиться садовое некоммерческое товарищество «Строитель» и микрорайон Каштак. На месте работали 44 специалиста ведомства, которые задействовали 19 единиц техники.

Ранее москвичам рассказали, когда в городе закончатся дожди.

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