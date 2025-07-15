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Москвичам рассказали, когда в городе закончатся дожди

Синоптик Тишковец: дожди в Москве будут идти до 17 июля
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Дожди в Москве будут продолжаться до четверга, 17 июля, включительно. Об этом 360.ru рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, вместе с ними в столицу придет похолодание — температура воздуха не будет превышать отметку в +25°C. К пятнице, 18 июля, в городе ожидается сухая и солнечная погода, уточнил эксперт.

Тишковец также рассказал, какие правила помогут спастись тем, кто оказался на улице во время грозы. Так, он посоветовал не стоять под деревьями, не приближаться к линиям электропередачи и металлическим конструкциям, отойти от водоемов и по возможности не пользоваться телефоном.

«Если гроза застала в поле, присядьте на корточки, держа ступни вместе, голову и плечи опустите, обхватив руками колени. Если вы на велосипеде или мотоцикле, остановитесь и отойдите от них на безопасное расстояние (не менее 30 метров). Если вы в автомобиле, остановитесь, заглушите двигатель, закройте окна и опустите антенну», — добавили в сообщении.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого говорила, что в Москве в ближайшие дни сохранится душная погода. По ее словам, такая погода связана с повышенной влажностью и низким содержанием кислорода в воздухе.

Ранее россиян призвали немедленно покидать пляжи перед грозой.

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