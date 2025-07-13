В жилом доме в Старобельске произошел пожар на площади 450 квадратных метров

Крупный пожар тушат в Старобельске, горит кровля жилого многоквартирного дома на площади 450 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших нет. В ведомстве подчеркнули, что специалисты МЧС не допустили перехода огня на соседний дом.

13 июля между Ростовом-на-Дону и Шахтами произошел масштабный пожар, очевидцы сняли на видео охваченные пламенем поля.

До этого крупный пожар произошел на складе и в офисном помещении на Орской улице в Ростове-на-Дону. Огонь охватил площадь 2200 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет.

По данным Telegram-канала «Ростов №1», на месте происшествия работают пожарные. Издание 161.ru со ссылкой на ГУ МЧС по городу сообщило, что возгорание ликвидируют 53 человека. О причинах пожара ничего не сообщается.

На кадрах, опубликованных в сети, можно увидеть, что огонь практически полностью охватил здание. Рядом с местом пожара все заволокло дымом. Огонь настолько сильный, что его видно издали.

Ранее российские ученые назвали причины ежегодных лесных пожаров.