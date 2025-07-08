В Казани из-за удара молнии произошел пожар в пятиэтажке

Пожар возник в Казани в одном из пятиэтажных домов из-за удара молнии. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

В результате инцидента в квартире частично сгорели кухонный гарнитур и натяжной потолок, корпус кондиционера и верхняя часть газовой плиты. В сообщении уточнили, что в результате возгорания никто не пострадал.

В ведомстве добавили, что пожар может произойти в том случае, если молния попадет в здание и заряд пройдет через электропроводку. В связи с этим во время грозы рекомендуется закрывать окна и по возможности отключать электроприборы.

«За установку молниеотводов при строительстве дома отвечают застройщики. Однако поддержание этих устройств в рабочем состоянии входит в обязанности компании, обслуживающей дом», — добавили в сообщении.

8 июля сообщалось, что в Казани гражданский летательный аппарат потерял управление и упал на частный дом в садовом товариществе «Дубки», но никто не пострадал. По информации оперативных служб, авария произошла утром во время учебного полета. В результате инцидента возник пожар, который оперативно потушили.

Ранее очевидица рассказала о пожаре на парковке в Москве, где сгорели восемь машин.