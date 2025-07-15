На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В августе вступит в силу ГОСТ о детских игрушках

В августе вступает в силу ГОСТ, классифицирующий опасности детских игрушек
true
true
true
close
Shutterstock

С 1 августа текущего года в России вступает в силу ГОСТ, определяющий требования к детским игрушкам для различных возрастных групп и описывающий потенциальные опасности, которые они могут представлять. Об этом сообщает РИА Новости.

В документе представлена классификация игрушек в зависимости от их основных характеристик. Они классифицируются с учетом возраста, для которого предназначены, вида деятельности (например, для активного отдыха, для развития чувств и эмпатии), воспитательного назначения, материала изготовления и т.д.

Документ также описывает потенциальные опасности, которые могут быть связаны с игрушками, включая гигиенические риски (загрязнение или инфекция), травматические риски, в том числе поражение электрическим током, а также химические и пожарные риски.

Согласно тексту документа, датой вступления его в силу является 1 августа текущего года.

Отмечается, что ГОСТы не всегда являются обязательными для исполнения. Однако они приобретают обязательный характер в случае, если на них имеется прямая ссылка в законе, контракте или техническом регламенте. Большинство действующих ГОСТов носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей.

До этого фанаты игрушки лабубу вскрыли ее и ужаснулись, увидев, что находится внутри.

Ранее в США мальчик застрял внутри автомата с игрушками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами