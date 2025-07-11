В США мальчик застрял внутри автомата с игрушками

TMZ: спасатели помогли мальчику в США, застрявшему в автомате с игрушками

Шестилетний мальчик застрял в игровом автомате с мягкими игрушками в Огайо, пишет TMZ.

Инцидент произошёл в одном из местных торговых центров, когда ребёнок, пытаясь достать игрушку, залез в узкую щель автомата. По данным правоохранительных органов, обратно вылезти мальчик уже не смог, поэтому сотрудники торгового центра и родители начали оказывать ему помощь. На кадрах видно, как взрослые пытаются успокоить ребёнка, пока спасательные службы готовятся к его освобождению.

Представители торгового центра сообщили, что оборудование было немедленно отключено и временно изъято для проверки безопасности. По словам медиков, у ребёнка не было серьёзных травм, однако он был доставлен в ближайшую больницу для профилактического осмотра. Полиция продолжает расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее в США в автомате с мягкими игрушками нашли живого сурка.