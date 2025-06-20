Фанаты игрушки лабубу вскрыли ее и ужаснулись, увидев, что находится внутри, пишет Daily Mail.

Поклонники игрушки лабубу были шокированы, когда в интернете появилось фото игрушки без ее характерного пушистого покрытия. Под мягким фасадом оказалась пластиковая фигурка с необычными чертами: продолговатая голова, большие глаза, странная улыбка и даже нижнее белье.

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Многие зрители отметили, что внешность игрушки вызывает чувство дискомфорта. Некоторые сравнили ее с животными, которые кажутся милыми только благодаря своему покрову, но при этом имеют довольно пугающий вид без него.

«Уберите это от моих глаз!» — пишут люди.

Как пишут СМИ, лабубу стала культовой среди детей и взрослых. Ее можно купить примерно за $30, а в некоторых странах люди готовы стоять в очередях часами, чтобы заполучить одну из таких игрушек. Однако после этого случая многие пользователи задумались над тем, почему игрушка получила широкое распространение. Одни объясняют это ее уникальной коллекционной ценностью, другие — яркой и привлекательной эстетикой.

Ранее тату-мастер прославился благодаря тому, что делает татуировки лабубу.