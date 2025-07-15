В Индии рыбаки вытащили из сетей огромного сома

В индийском штате Одиша рыбаки выловили гигантского сома. Об этом сообщает портал Kalinga TV.

Рыба попалась в сети на реке Дхибара, протекающей через округ Баудх. Рыбаки вытащили сома, вес которого составил около 25 кг, в районе деревни Гантапада. Настолько крупные рыбы встречаются в здешних водах крайне редко, поэтому на берегу быстро собрались десятки любопытных местных жителей.

Появление огромной рыбы около деревни Гантапада может быть связано с проливными дождями, которые обрушились на штат в последние дни. Ливни значительно повысили уровень воды в реке, и это могло спровоцировать миграцию крупной рыбы из глубин.

В июне в том же штате рыбак поймал 29 редких рыб и стал миллионером. В сеть местного жителя попали сразу 29 пятнистых горбылей, каждый из которых весил более 20 кг. На аукционе мужчина продал весь свой улов за 3,3 миллиона рупий (около трех миллионов рублей). В Юго-Восточной Азии из пятнистых горбылей делают снадобья, которые используются в традиционной медицине и косметике.

В марте в США группа рыбаков поймала гигантскую белую акулу-людоеда весом около 700 килограммов. Хищницу размером около четырех метров выловили в районе острова Хаттерас в штате Северная Каролина. Около получаса семь рыбаков пытались вытащить акулу на берег. В процессе борьбы с ней один из рыбаков получил травму — содрал кожу на бедре.

Ранее в Германии сом напал на человека.