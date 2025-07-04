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В Германии огромный сом калечит людей

Spiegel: в Баварии сом напал на людей — один человек ранен
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В Германии крупный сом нападает на людей. В Баварии ранен один человек, пишет газета Spiegel.

Уточняется, что пострадал 69-летний мужчина, который в жару плавал в озере Бромбах, когда сом укусил его за руку.

«Он получил легкие травмы и ссадину. Определить размер рыбы впоследствии не удалось», — сообщил полицейский.

После инцидента власти планируют предварительно закрыть эти участки на озере для купания. Ответственное районное управление сейчас проверяет озеро с помощью эхолота на наличие нерестилищ рыбы.

В конце июня этого года в Индии мужчина пришел в больницу вместе с укусившей его змеей. Как пишут СМИ, мужчина пришел в отделение скорой помощи с рюкзаком, в котором находилась змея, укусившая его. После того, как он достал рептилию, чтобы показать ее медикам, остальные пациенты разбежались в разные стороны, поддавшись панике.

Сотрудники больницы оперативно оказали мужчине медицинскую помощь и приняли меры для безопасного содержания змеи до передачи ее специалистам по спасению животных. На данный момент неизвестно, была ли змея ядовитой и к какому виду относится. Сам пострадавший добавил, что она укусила его во время отдыха на природе.

Ранее в Уфе врачи вытащили из глаза женщины длинного червя.

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