Закат над российским городом окрасил небо в цвета триколора

Вечером 14 июля жители Казани стали свидетелями необычного явления: небо над столицей Татарстана окрасилось в цвета российского флага, создав незабываемое зрелище. Об этом сообщает Life.ru.

По мере приближения к экватору лета, когда солнце начало склоняться к горизонту, над городом возник живописный ярко-розовый закат. В отдельных районах Казани картина была еще более удивительной: полосы в небе отчетливо напоминали белый, синий и красный цвета национального триколора.

Это необычное природное явление, вызвавшее ассоциации с национальным флагом, стало ярким акцентом вечера и, по словам очевидцев, эффектно отметило середину лета. Снимки удивительного заката быстро распространились в социальных сетях.

На днях над российскими городами взошла так называемая «Оленья луна», запечатленная на кадрах многочисленными очевидцами. Внимание жителей различных населенных пунктов России привлек необычный оттенок ночного светила, которое оказалось самым ярким полнолунием июля. Своего пика это небесное явление достигло 10 июля в 23:37 по московскому времени.

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