На Солнце произошел самый крупный за год выброс массы в сторону Земли

Крупнейший выброс массы в 2025 году произошел на Солнце, это может вызвать очень сильные магнитные бури на Земле. Об этом сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев, говорится в Telegram-канале лаборатории.

«Событие стало результатом сильной солнечной вспышки уровня M8.2, произошедшей в 03:05 по московскому времени», — говорится в сообщении.

По данным ученого, выброс, который произошел ночью по своей активности уступает аналогичным событиям мая 2024 года, однако может привести к «самой крупной серии магнитных бурь» этого года с пиковыми значениями до класса G4. Богачев отметил, что прогнозы на повышение возмущений до класса G5 также существуют, но имеют на данный момент 2 % вероятности.

В публикации подчеркивается, что более подробные прогнозы будут появляться в течение дня.

До этого в РАН сообщили, что прошедшая в период с 29 по 30 мая магнитная буря завершилась, но магнитосфера остается возбужденной, возможны новые бури. По данным специалистов, рекордные показатели в прошлом году наблюдались в течение 39 часов и достигли в пике высшего балла G5, чего не было на протяжении 20 лет.

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