В Курской области скончался раненный при разминировании сотрудник МЧС

В Курской области скончался раненный при обезвреживании боеприпаса сотрудник МЧС. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

Он уточнил, что смерть Сергея Иванова произошла в больнице. Врачи делали все возможное для спасения взрывотехника, но его травмы оказались слишком тяжелыми.

Хинштейн выразил соболезнования родным погибших. Он назвал сотрудников МЧС настоящими героями, которые отдали свои жизни за то, чтобы мирные жители могли вернуться домой.

14 июля Хинштейн сообщил, что в ходе работ по разминированию территорий Курской области погиб мастер-спасатель специализированного отряда МЧС 27-летний Ришат Медиев. В ходе работ пострадал взрывотехник, который находился рядом. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

3 июля командир инженерно-саперного взвода инженерно-саперной роты бригады «Барс-Курск» с позывным «База» сообщил, что российские саперы разминировали более 40 населенных пунктов и более 55 тыс. гектаров территории Курской области, обезвредив при этом свыше 500 тыс. украинских снарядов.

Ранее Хинштейн решил посмертно наградить мальчика, закрывшего собой маму при атаке дрона ВСУ.