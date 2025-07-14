Хинштейн решил посмертно наградить мальчика, закрывшего собой маму при атаке дрона ВСУ

Хинштейн: мальчика, закрывшего маму от дрона ВСУ на пляже, представят к награде

Пятилетнего мальчика Толю, который во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пляжу в Курской области закрыл собой маму, представят к награде. Об этом в ходе заседания правительства сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Подготовим представление о присвоении региональных наград всем, кто погиб при ударе ВСУ по пляжу в Курске, включая 5-летнего Анатолия», — заявил он.

Хинштейн отметил, память об этом событии и о людях необходимо хранить и оберегать.

Вечером 8 июля украинские военные с помощью беспилотников атаковали пляж «Городской» в Курске. Мальчик получил ожоги более 30% тела и был эвакуирован на лечение в Москву, но не пережил транспортировку.

12 июля в Курской области в поселке Черемушки прошло прощание Толей. Обряд отпевания провел митрополит Курский и Рыльский Герман.

Возле открытого гроба стояла любимая игрушка Толи — желтый самосвал, с которым он играл в день трагедии. Его мать, также пострадавшая в результате атаки, находится в больнице в Москве и на церемонии не присутствовала. Над гробом стоял отец мальчика.

Ранее в Госдуме призвали к ответу Украине в «стократном размере» за удар по пляжу в Курске.