На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Хинштейн решил посмертно наградить мальчика, закрывшего собой маму при атаке дрона ВСУ

Хинштейн: мальчика, закрывшего маму от дрона ВСУ на пляже, представят к награде
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Пятилетнего мальчика Толю, который во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пляжу в Курской области закрыл собой маму, представят к награде. Об этом в ходе заседания правительства сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Подготовим представление о присвоении региональных наград всем, кто погиб при ударе ВСУ по пляжу в Курске, включая 5-летнего Анатолия», — заявил он.

Хинштейн отметил, память об этом событии и о людях необходимо хранить и оберегать.

Вечером 8 июля украинские военные с помощью беспилотников атаковали пляж «Городской» в Курске. Мальчик получил ожоги более 30% тела и был эвакуирован на лечение в Москву, но не пережил транспортировку.

12 июля в Курской области в поселке Черемушки прошло прощание Толей. Обряд отпевания провел митрополит Курский и Рыльский Герман.

Возле открытого гроба стояла любимая игрушка Толи — желтый самосвал, с которым он играл в день трагедии. Его мать, также пострадавшая в результате атаки, находится в больнице в Москве и на церемонии не присутствовала. Над гробом стоял отец мальчика.

Ранее в Госдуме призвали к ответу Украине в «стократном размере» за удар по пляжу в Курске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами