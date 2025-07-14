Хинштейн сообщил о гибели сотрудника МЧС при разминировании Курской области

В ходе работ по разминированию территорий Курской области погиб мастер-спасатель специализированного отряда МЧС. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Ему было всего 27 лет. Мастер-спасатель специализированного отряда, на его счету — сотни обезвреженных боеприпасов», — заявил он.

По словам врио губернатора, в ходе работ пострадал взрывотехник, который находился рядом. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии. На данный момент медики делают все необходимое для его спасения.

Хинштейн выразил соболезнования родным и близким погибшего.

До этого командир инженерно-саперного взвода инженерно-саперной роты бригады «Барс-Курск» с позывным База сообщил, что российские саперы разминировали более 40 населенных пунктов и более 55 тыс. гектаров территории Курской области, обезвредив при этом свыше 500 тыс. украинских снарядов.

По данным газеты «Известия», общая площадь обезвреженных территорий составляет порядка 15% от плана. Только за последнюю неделю Минобороны, МЧС и Росгвардия обезвредили около 2 тыс. гектаров, более 800 км дорог и 12,6 тыс. зданий.

Ранее Хинштейн решил посмертно наградить мальчика, закрывшего собой маму при атаке дрона ВСУ.