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В Подмосковье женщину арестовали за истязание троих детей

В Подмосковье арестовали мать, истязавшую своих троих детей
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Подмосковные следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая на протяжении года истязала своих троих детей. Об этом пишет региональный СК.

По данным ведомства, издевательства над детьми продолжались более года. По факту истязания ее 11-летнего сына также расследуется дело о покушении на жизнь мальчика.

«Она систематически применяла к ним физическое насилие с особой жестокостью. Таким образом, в отношении нее возбуждено еще одно уголовное дело», — говорится в сообщении.

Суд вынес ей меру пресечения в качестве ареста.

Недавно житель Омска может получить пять лет колонии за истязание собственной дочери, мужчина полтора года избивал ребенка. Пьяный отец бил девочку шнуром, щипал и хватал за шею. Все это происходило на протяжении полутора лет. О происходящем в семье в полицию сообщила бабушка девочки.

До этого сообщалось, что жительница Мглина Брянской области избивала прутом и вешалкой пятилетнюю дочь. В отношении нее заведено уголовное дело.

Ранее в Кировской области мать истязала дочь из-за плохих оценок.

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