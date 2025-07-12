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В Омске отец полтора года истязал дочь-школьницу

В Омске будут судить отца, истязавшего несовершеннолетнюю дочь
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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Житель Омска может получить пять лет колонии за истязание собственной дочери, мужчина полтора года избивал ребенка. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным следствия, 41-летний житель Омска в течение полутора лет избивал 15-летнюю дочь. Пьяный отец бил девочку шнуром, щипал и хватал за шею. О происходящем в семье в полицию сообщила бабушка девочки.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело об истязании. Вину в совершении преступления обвиняемый признал полностью, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого в Якутске суд вынес приговор мужчине, который избил сына по незначительному поводу. 40-летний местный житель узнал, что ребенок пропустил урок. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил «заняться воспитанием своего сына» и напал на него с ножом. Ребенок сумел вырваться и убежать. Приговором суда отцу назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы.

Ранее россиянка избивала свою пятилетнюю дочь прутом и пластмассовой вешалкой.

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