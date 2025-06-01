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Общество
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В Кировской области мать истязала дочь из-за плохих оценок

В Кировской области мать будут судить за истязание дочери-школьницы
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В Кирово-Чепецке в суд направлено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая обвиняется в истязании дочери. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, обвиняемая в течение четырех месяцев наносила побои своей несовершеннолетней дочери. Матери не нравилось, что девочка плохо учится, за «двойки» она наказывала ее ремнем. Следы побоев на теле ребенка обнаружила школьная медсестра и сообщила о происходящем в семье в правоохранительные органы.

В отношении кировчанки было возбуждено уголовное дело об истязании, ей может грозить до трех лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Архангельске отца обвинили в истязании семилетнего сына. 25-летний обвиняемый с февраля 2023 года по август 2024 года наносил побои семилетнему сыну. Мужчина был недоволен поведением мальчика, применял к нему физическую силу и запирал его одного в бане. Когда о происходящем в семье стало известно, школьника передали под опеку бабушки. В отношении отца было возбуждено уголовное дело об истязании, ему может грозить до трех лет лишения свободы.

Ранее красноярец месяцами истязал двухлетнего пасынка.

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