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Россиянка избивала свою пятилетнюю дочь прутом и пластмассовой вешалкой

В Брянской области мать около года истязала маленькую дочь с помощью вешалки
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Klaus-Dietmar Gabbert/Global Look Press

Жительница Мглина избивала прутом и вешалкой пятилетнюю дочь. Об этом сообщили в прокуратуре Брянской области.

Уголовное дело по статьям 117 УК РФ («Истязание») и 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего лица родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним») возбудили в отношении 38-летней женщины, которая истязала ребенка с июня прошлого года по май этого.

По версии следствия, мать использовала малозначительные, а иногда и надуманные поводы для того, чтобы подвергать маленькую дочь физическим наказаниям. Установлено, что орудиями ее преступлений стали прут и пластмассовая вешалка.

В ближайшее время обвиняемая предстанет перед судом.

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