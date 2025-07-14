На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Тбилиси обрушился жилой дом

МВД Грузии: жилая пятиэтажка обрушилась в Тбилиси
true
true
true
close
Shutterstock/EvaL Miko

В Тбилиси у железнодорожного вокзала произошло обрушение жилого пятиэтажного дома. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД Грузии.

Директор департамента полиции МВД Грузии Важа Сирадзе рассказал журналистам, что в настоящее время проходят спасательные работы и эвакуация жителей. По его словам, информация о пострадавших поступит в ближайшее время.

13 июля на севере Санкт-Петербурга произошел взрыв в многоэтажном доме.

По данным журналистов, взрыв произошел в доме №17/4 на Торфяной дороге в Приморском районе города. В результате инцидента было выбито окно. О пострадавших не сообщается.

12 июля в Сургуте рухнула набережная вместе с человеком. В результате провала грунта один человек оказался в воде — по предварительной информации, ему удалось самостоятельно выбраться на берег. По информации СМИ, подобные инциденты уже случались ранее.

Ранее в Забайкалье двое детей гуляли на заброшенном карьере и оказались под завалами грунта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами