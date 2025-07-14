В Тбилиси обрушился жилой дом

В Тбилиси у железнодорожного вокзала произошло обрушение жилого пятиэтажного дома. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД Грузии.

Директор департамента полиции МВД Грузии Важа Сирадзе рассказал журналистам, что в настоящее время проходят спасательные работы и эвакуация жителей. По его словам, информация о пострадавших поступит в ближайшее время.

13 июля на севере Санкт-Петербурга произошел взрыв в многоэтажном доме.

По данным журналистов, взрыв произошел в доме №17/4 на Торфяной дороге в Приморском районе города. В результате инцидента было выбито окно. О пострадавших не сообщается.

12 июля в Сургуте рухнула набережная вместе с человеком. В результате провала грунта один человек оказался в воде — по предварительной информации, ему удалось самостоятельно выбраться на берег. По информации СМИ, подобные инциденты уже случались ранее.

Ранее в Забайкалье двое детей гуляли на заброшенном карьере и оказались под завалами грунта.