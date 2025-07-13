На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российском городе набережная рухнула вместе с человеком

В Сургуте в результате обрушения набережной человек оказался в воде
true
true
true

В Сургуте набережная рухнула вместе с человеком. Об этом пишет Telegram-канал «К-информ Сургут».

Уточняется, что инцидент произошел вечером 12 июля в ЖК Георгиевский. Подобное, как пишет СМИ, уже случалось.

«Один человек в результате провала грунта оказался в воде — по предварительной информации, ему удалось самостоятельно выбраться на берег», — сказано в посте.

Вскоре на место приехали специалисты, участок огородили, набережную будут восстанавливать.

13 июля сообщалось, что в Башкирии чиновники залатали травой ямы на мосту, который находится на грани обрушения. При этом в Управлении дорожного хозяйства республики заявили, что по состоянию на 12 июля нет причин для беспокойства и мост не разрушится.

До этого в Новосибирске аварийный КамАЗ упал в яму и застрял. На размещенных кадрах видно, что задняя часть КамАЗа поднялась в воздух в результате аварии.

Ранее на трассу «Формулы-1» в Австрии упала рекламная конструкция.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами