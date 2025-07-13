В российском городе набережная рухнула вместе с человеком

В Сургуте в результате обрушения набережной человек оказался в воде

В Сургуте набережная рухнула вместе с человеком. Об этом пишет Telegram-канал «К-информ Сургут».

Уточняется, что инцидент произошел вечером 12 июля в ЖК Георгиевский. Подобное, как пишет СМИ, уже случалось.

«Один человек в результате провала грунта оказался в воде — по предварительной информации, ему удалось самостоятельно выбраться на берег», — сказано в посте.

Вскоре на место приехали специалисты, участок огородили, набережную будут восстанавливать.

13 июля сообщалось, что в Башкирии чиновники залатали травой ямы на мосту, который находится на грани обрушения. При этом в Управлении дорожного хозяйства республики заявили, что по состоянию на 12 июля нет причин для беспокойства и мост не разрушится.

До этого в Новосибирске аварийный КамАЗ упал в яму и застрял. На размещенных кадрах видно, что задняя часть КамАЗа поднялась в воздух в результате аварии.

Ранее на трассу «Формулы-1» в Австрии упала рекламная конструкция.