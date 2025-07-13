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В Забайкалье двое детей гуляли на заброшенном карьере и оказались под завалами грунта

В Забайкалье двоих детей завалило песком на заброшенном карьере
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В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело по факту несчастного случая на заброшенном песчаном карьере, грунтом завалило двоих детей. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 12 июля в окрестностях села Малета Петровск-Забайкальского округа. 11-летняя девочка и 10-летний мальчик играли на территории заброшенного песчаного карьера, детей завалило грунтом.

Спасти пострадавших не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого в Тамбовской области двое подростков пострадали при обрушении стены. Четверо несовершеннолетних пришли к заброшенному зданию очистных сооружений. Подростки принесли с собой кувалды и пытались разрушить одну из стен постройки, кирпичная кладка обрушилась на двух приятелей. Один из них доставлен в больницу в тяжелом состоянии, второй получил небольшие ушибы и ссадины, еще двое подростков не пострадали.

Ранее грузовой лифт придавил подростка в Махачкале.

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