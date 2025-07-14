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В Париже на параде лошадь сбежала из строя и упала рядом с Макроном

В Париже на параде ко Дню взятия Бастилии лошадь упала напротив трибуны Макрона
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Во время военного парада по случаю Дня взятия Бастилии, прошедшего в Париже 14 июля, две лошади сбежали из строя. Прямую трансляцию вел телеканал BFMTV.

На обнародованных кадрах видно, что одна из лошадей выбежала из строя во время марша, нарушив строй. Другая лошадь поскользнулась и упала вместе со всадником прямо напротив трибуны, где находился президент Франции Эммануэль Макрон. Судя по видеоролику, никто не пострадал, всадники смогли быстро реабилитировать лошадей и вернуться в колонну.

Накануне традиционного парада 14 июля французский лидер выступил перед военными в Париже. Глава государства объявил о существенном увеличении военного бюджета и призвал к введению всеобщей воинской обязанности. Он отметил, что прежняя архитектура безопасности, создание которой было главной заслугой второй половины XX века, разрушается.

До этого Макрон сообщил, что Париж начнет диалог с Европейским союзом (ЕС) по вопросу укрепления безопасности с помощью французских ядерных арсеналов.

Ранее Макрон сообщил об ускоренной подготовке ЕК ответных мер на пошлины США.

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