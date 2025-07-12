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Макрон сообщил об ускоренной подготовке ЕК ответных мер на пошлины США

Макрон заявил, что ЕК ускорит процесс подготовки ответных мер на пошлины США
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Ludovic Marin/Reuters

Франция и Еврокомиссия (ЕК) не согласны с решением США ввести пошлины в размере 30% для Евросоюза (ЕС), в Брюсселе ускорят подготовку контрмер. Об этом заявил французский лидер Эмманюэль Макрон на своей странице в соцсети X.

«Совместно с председателем Европейской комиссии Франция выражает решительное несогласие с вводимыми таможенными пошлинами в размере 30%, которые будут применяться к экспорту из Европейского союза в США с 1 августа», — подчеркнул он.

По словам Макрона, сейчас как никогда важно, чтобы ЕК подтвердила решимость ЕС твердо отстаивать европейские интересы.

Президент Франции уточнил, что это подразумевает ускорение подготовки надежных контрмер путем мобилизации всех имеющихся в ее распоряжении инструментов. Они могут быть задействованы, если до 1 августа между Вашингтоном и Брюсселем не будет достигнуто соглашение по данному вопросу.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил о введении пошлин в размере 30% на товары из ЕС и Мексики с 1 августа. По его словам, если власти этих стран решат принять аналогичное решение, то Штаты прибавят «это число» к своим пошлинам.

Ранее в США заявили, что глава Белого дома всерьез рассматривает 500% пошлины на импорт из России.

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