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Президент Франции выступил перед военными в Париже

Президент Франции Макрон выступил перед военными в Париже
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Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Накануне традиционного парада 14 июля президент Франции Эмманюэль Макрон выступил перед военными в Париже. Об этом рассказала газета «Коммерсантъ».

Глава государства объявил о существенном увеличении военного бюджета и призвал к введению всеобщей воинской обязанности.

Он заявил, что прежняя архитектура безопасности, создание которой было главной заслугой второй половины XX века, разрушается.

«Поскольку больше не существует правил, побеждает закон сильнейшего», — подчеркнул Макрон.

По его словам, Европе самой придется обеспечивать свою безопасность на фоне гибридных конфликтов, возрождения ядерной угрозы и все большего количества открытых военных столкновений по всему миру.

Россию президент Франции назвал «подготовленной, организованной и долговременной» угрозой. При этом он отметил наличие неопределенности в США и растущее влияние КНР.

До этого Макрон сообщил, что Париж начнет диалог с Европейским союзом (ЕС) по вопросу укрепления безопасности с помощью французских ядерных арсеналов.

В марте он заявил, что Франция к 2035 году развернет гиперзвуковые ракеты с ядерными боеголовками и истребители нового поколения в рамках стратегии «сдерживания» России.

Ранее Макрон сообщил об ускоренной подготовке ЕК ответных мер на пошлины США.

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