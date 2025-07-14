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Франция начнет диалог с Евросоюзом по использованию ядерного оружия

Макрон: Франция начнет диалог с ЕС по безопасности с помощью ядерного оружия
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Франция начнет диалог с Европейским союзом (ЕС) по вопросу укрепления безопасности с помощью французских ядерных арсеналов. Об этом заявил президент республики Эммануэль Макрон, передает пресс-служба Елисейского дворца в соцсети Х.

Он заявил, что для полной оценки роли ядерного оружия Франции министру обороны дана задача инициировать стратегический диалог с теми европейскими партнерами, кто к этому готов.

«Я вернусь к этому вопросу в конце года, чтобы оценить прогресс», — сказал Макрон.

До этого Макрон заявил, что Франция к 2035 году развернет гиперзвуковые ракеты с ядерными боеголовками и истребители нового поколения в рамках стратегии «сдерживания» России.

В мае стало известно, что правительство Британии планирует расширить свой ядерный арсенал и ведет переговоры о покупке у США истребителей F-35A, которые способны нести ядерные бомбы B61. Сейчас британское ядерное оружие размещено на четырех атомных подводных лодках типа Vanguard. Эти субмарины несут американские баллистические ракеты Trident II.

Ранее в Британии заявили, что мир стоит на пороге новой и опасной ядерной эпохи.

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