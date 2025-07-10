Борца с коррупцией в ВСУ отправили на передовую

Глава украинской общественной организации «Центр противодействия коррупции» (ЦПК) Виталий Шабунин, мобилизованный в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил о своем предстоящем направлении на передовую в Харьковской области. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Издание отмечает, что Шабунин связывает это решение с критикой законопроекта №13423, который предполагал освобождать от уголовной ответственности за преступления, совершенные при исполнении оборонных контрактов, а также с его публичными высказываниями, критикующими политику президента Украины Владимира Зеленского и действия властей в целом.

В конце прошлого года Шабунин потребовал от Службы безопасности Украины (СБУ) проведения расследования инцидента с поставками бракованных мин в вооруженные силы. В своем обращении к СБУ он назвал действия ответственных сотрудников Минобороны, Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности и концерна «Укроборонпром» по выпуску боеприпасов государственной изменой и прямым ущербом обороноспособности Украины.

Ранее главком ВСУ пообещал отправить часть сотрудников ТЦК на фронт.